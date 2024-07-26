В Германии перестали видеть смысл в поставках оружия Украине

Глава «Левых» Пельман: поставки оружия на Украину не помогли решить конфликт

Поставки оружия странами Запада Украине не помогают решить конфликт, а только лишь усугубляют его. Об этом заявил глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман, передает ТАСС.

«После двух лет конфликта настало то время, когда оружие наконец должно замолчать (...) Дальнейшая западная военная помощь Украине продолжает раскручивать спираль эскалации, это лишь усугубляет ситуацию», — отметил политик.

Он добавил, что Москве и Киеву нужно собраться за столом переговоров, так как «сигналы о готовности сделать это есть с обеих сторон».

22 июля Пельман заявил, что немецкие политики критически настроены по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, существует официальное и неофициальное мнение относительно украинского лидера. «И неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным», — отметил политик.