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03:02, 22 июля 2024Мир

В Германии рассказали о неофициальном отношении властей к Зеленскому

Глава «Левых» Пельман: немецкие политики критически относятся к Зеленскому

Фото: Jeff Overs / BBC/ Reuters

Немецкие политики критически настроены по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман в беседе с «Известиями».

По его словам, существует официальное и неофициальное мнение относительно украинского лидера. «И неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным», — утверждает собеседник издания.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Он напомнил об общей договоренности, которая не предусматривает подобные действия.

В июне депутаты от немецкой левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление Зеленского, прибывшего в Германию для участия в конференции по восстановлению страны. В свою очередь, лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» заявили, что «отказываются слушать оратора в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек».

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      Марина Совина
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