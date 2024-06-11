В Германии депутаты бойкотировали выступление Зеленского

В Германии депутаты «Союза Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление Зеленского

В Германии депутаты от левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге. Об этом сообщает портал Barron`s.

«Крайне левый "Союз Сары Вагенкнехт" полностью отсутствовал на мероприятии, а лидеры крайне правой "Альтернативы для Германии" заявили, что "отказываются слушать оратора в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек"», — отмечается в материале.

В партии крайне левых также добавили, что личность Зеленского является источником «крайне опасной спирали эскалации».

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению страны. Также планируется посещение базы, на которой тренируются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).