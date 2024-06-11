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00:28, 11 июня 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл с визитом в Германию

Зеленский прибыл в Германию на конференцию по Украине

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время визита украинский лидер встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Также планируется посещение базы, на которой тренируются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие подробности издание не приводит.

Ранее присутствие незападных стран назвали условием для успеха швейцарской конференции по Украине. Отмечается, что Зеленский намеревается склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом, а не начинать переговоры.

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      Евгений Силаев
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