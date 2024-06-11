Зеленский прибыл в Германию на конференцию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время визита украинский лидер встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Также планируется посещение базы, на которой тренируются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие подробности издание не приводит.

Ранее присутствие незападных стран назвали условием для успеха швейцарской конференции по Украине. Отмечается, что Зеленский намеревается склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом, а не начинать переговоры.

