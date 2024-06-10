Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 10 июня 2024Мир

В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

Spiegel: незападные страны необходимы для успеха саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Незападные страны необходимы для успеха предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, пишет Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он ожидает склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом. При этом, однако, это не произойдет «так быстро, как надеется Зеленский», отмечает немецкое издание.

«В глазах сторонников Украины из западных стран этот план выглядит желательным, но нереалистичным. В странах, не входящих в политический Запад, он кажется совершенно абсурдным. Но именно они необходимы для успеха саммита», — говорится в тексте.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. К участию изначально были приглашены делегации из более, чем 160 стран мира. Президент Швейцарии Виола Амхерд 10 июня заявила, что по итогу на мероприятие зарегистрировались 90 стран.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. Вместе с ним осудили 17 подельников

      Экс-депутат Рады осужден за призывы к изменению границ Украины

      ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

      Российскую «Мальву» назвали идеальной кочующей САУ

      Автомобили стали доступнее для россиян

      Технику российской авиакомпании оторвало палец в Шереметьево

      Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

      Путин указал на необходимость человеческих условий в учреждениях ФСИН

      В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

      Расходы российского бюджета заметно превысили доходы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше