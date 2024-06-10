В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

Spiegel: незападные страны необходимы для успеха саммита по Украине в Швейцарии

Незападные страны необходимы для успеха предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, пишет Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он ожидает склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом. При этом, однако, это не произойдет «так быстро, как надеется Зеленский», отмечает немецкое издание.

«В глазах сторонников Украины из западных стран этот план выглядит желательным, но нереалистичным. В странах, не входящих в политический Запад, он кажется совершенно абсурдным. Но именно они необходимы для успеха саммита», — говорится в тексте.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. К участию изначально были приглашены делегации из более, чем 160 стран мира. Президент Швейцарии Виола Амхерд 10 июня заявила, что по итогу на мероприятие зарегистрировались 90 стран.