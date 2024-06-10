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12:18, 10 июня 2024Мир

Названо число зарегистрированных для участия в конференции по Украине стран

Амхерд: 90 стран зарегистрировались для участия в саммите по Украине в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

90 государств зарегистрировались для участия в конференции по Украине. Такое число назвала президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает ТАСС.

«По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии», — заявила она.

По словам Амхерд, на саммите многие из заявленных стран будут представлены на самом высоком уровне, половина — главами государств и правительств, другая часть — министрами и иными представителями.

Она также подчеркнула, что свое участие в мероприятии подтвердила Турция. В то же время официального подтверждения отправки делегаций от Бразилии и ЮАР еще не поступило. Президент отметила, ООН будет представлена на конференции от международных организаций, а полный список участников планируется опубликовать вечером 14 июня.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его ведомство поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с саммитом. Он уточнил, что контакты происходят через посла Берна в Москве.

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      Виктория Кондратьева
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