МИД Швейцарии высказался о контактах с Россией в связи с саммитом по Украине

Швейцария поддерживает регулярные контакты с РФ в связи с саммитом по Украине

Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с саммитом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис, сообщает РИА Новости.

«У нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции. В частности, через нашего посла в Москве», — высказался глава МИД.

По словам главы швейцарского внешнеполитического ведомства, информация о ходе процесса также передается прозрачным образом.

Ранее также Кассис заявил о необходимости участия России в диалоге по Украине. Однако вопрос состоит в том, когда наступит момент для введения в этот диалог Москвы, добавил Кассис.