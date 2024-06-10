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11:55, 10 июня 2024Мир

МИД Швейцарии высказался о контактах с Россией в связи с саммитом по Украине

Швейцария поддерживает регулярные контакты с РФ в связи с саммитом по Украине

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с саммитом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис, сообщает РИА Новости.

«У нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции. В частности, через нашего посла в Москве», — высказался глава МИД.

По словам главы швейцарского внешнеполитического ведомства, информация о ходе процесса также передается прозрачным образом.

Ранее также Кассис заявил о необходимости участия России в диалоге по Украине. Однако вопрос состоит в том, когда наступит момент для введения в этот диалог Москвы, добавил Кассис.

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      Виктория Кондратьева
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