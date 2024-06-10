МИД Швейцарии заявил о необходимости участия России в диалоге по Украине

МИД Швейцарии: все согласны, что РФ должна участвовать в диалоге по Украине

Все стороны согласны, что Россия должна участвовать в диалоге по Украине, однако вопрос состоит в том, когда этот момент наступит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает ТАСС.

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать», — отметил глава швейцарского МИД.

Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. На встречу приглашены делегации более 160 стран, однако Россию на переговоры не позвали.

Президент Швейцарии Виола Амхерд поддержала идею нового саммита с участием России после уже намеченной международной встречи по Украине.