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11:05, 10 июня 2024Мир

МИД Швейцарии заявил о необходимости участия России в диалоге по Украине

МИД Швейцарии: все согласны, что РФ должна участвовать в диалоге по Украине
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Все стороны согласны, что Россия должна участвовать в диалоге по Украине, однако вопрос состоит в том, когда этот момент наступит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает ТАСС.

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать», — отметил глава швейцарского МИД.

Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. На встречу приглашены делегации более 160 стран, однако Россию на переговоры не позвали.

Президент Швейцарии Виола Амхерд поддержала идею нового саммита с участием России после уже намеченной международной встречи по Украине.

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      Лина Пивоварова
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