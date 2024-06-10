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11:00, 10 июня 2024Мир

В Швейцарии заявили о надежде на участие России в новом саммите по Украине

Президент Швейцарии поддержала саммит с участием России после встречи по Украине
Виола Амхерд

Виола Амхерд. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Президент Швейцарии Виола Амхерд поддержала идею нового саммита с участием России после уже намеченной международной встречи по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила политик. По ее словам, реальные меры по достижению и дальнейшему укреплению мира в регионе возможны лишь при условии совместных действий всех стран, в том числе России.

Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран, однако Россию на переговоры не позвали. Швейцария при этом называет целью мероприятия «стимулирование будущего мирного процесса».

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      Виктория Кондратьева
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