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11:40, 2 мая 2024Мир

Швейцария назвала число приглашенных стран на конференцию по Украине

Швейцария пригласила более 160 делегаций на конференцию по Украине 15-16 июня

Фото: Omar Havana / Getty Images

На конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии, приглашены делегации более 160 стран. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«В их число входят члены G7, G20, БРИКС, многие другие страны всех континентов, ЕС, три международные организации (ООН, ОБСЕ и Совет Европы) и два религиозных представителя (Ватикана и Вселенского патриарха Константинопольской церкви)», — говорится в заявлении.

Полный список стран будет опубликован накануне конференции, подчеркивает швейцарское правительство.

Саммит будет основан на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будут «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

Целью встречи Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса. Для этого участники конференции должны будут создать платформу для диалога, обеспечить участие широкого круга государств и определить, «как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс».

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что на саммите по его «формуле мира» в Швейцарии будут участвовать страны всех континентов.

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      Лина Пивоварова
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