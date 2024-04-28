Зеленский заявил о планах всех континентов участвовать на саммите в Швейцарии

Зеленский: на саммите в Швейцарии будут представлены все континенты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите по его формуле мира, которая пройдет в Швейцарии, будут участвовать страны всех континентов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Точно можем сказать: все континенты будут представлены — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие», — рассказал украинский лидер.

По его словам, правительство Украины и ее партнеров работают, чтобы пригласить наибольшее количество стран. Их общее количество президент не уточнил.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. По его словам, обсуждение касается военной, финансовой и политической поддержки, а также совместного производства оружия.