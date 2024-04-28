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19:28, 28 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о десятилетних планах Украины на помощь США

Зеленский: переговоры с США об объемах поддержки идут на 10 лет вперед

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сейчас наши команды — Украины и Соединенных Штатов — работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. (...) Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия», — заявил украинский лидер.

По его словам, обсуждение касается военной, финансовой и политической поддержки, а также совместного производства оружия. Он отметил, что цель Киева заключается в том, чтобы сделать соглашение с Вашингтоном «наиболее сильным» из всех подобных ему документов, которые Украина уже заключила с другими союзниками.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский лжет, что предоставленная США и другими западными союзниками помощь пойдет на фронт, а на самом деле он ее разворовал и задействовал в коррупционных схемах.

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      Валентин Карант
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