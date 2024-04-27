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11:08, 27 апреля 2024Мир

Во Франции обвинили Зеленского в воровстве американской помощи

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Зеленский разворовал большую часть помощи США

Фото: Mindaugas Kulbis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, что предоставленная США и другими западными союзниками помощь пойдет на фронт, а на самом деле он ее разворовал и задействовал в коррупционных схемах. С таким обвинением в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На самом деле большая часть похищена и уходит на коррупцию», — написал политик, напомнив, что более 16 миллиардов евро из предоставленной Евросоюзом помощи было утеряно.

Ранее Филиппо назвал безумием решение Европейского союза выделить еще 1,5 миллиарда евро для Украины. «Какое безумие! Хватит отправлять деньги Зеленскому!» — заявил он.

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      Виктория Кондратьева
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