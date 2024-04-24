Политик Филиппо счел безумием решение ЕС выделить 1,5 млрд евро для Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает безумием решение Европейского союза (ЕС) выделить еще 1,5 миллиарда евро для Украины, о котором сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети Х.

«Какое безумие! Хватит отправлять деньги Зеленскому!» — заявил политик.

По его словам, решение Евросоюза означает, что Париж выделил Киеву еще 300 миллионов евро. Он призвал направить эти средства на больницы, сельское хозяйство, государственные службы и нужды Франции.

Ранее Филиппо заявил, что Европейский союз не должен поддаваться шантажу НАТО, и ему следует полностью прекратить экономическую и военную помощь Украине.

