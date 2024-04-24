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15:41, 24 апреля 2024Мир

Европу призвали не поддаваться шантажу НАТО из-за Украины

Политик Филиппо: ЕС не должен поддаваться шантажу НАТО из-за Украины
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Европейский союз (ЕС) не должен поддаваться шантажу НАТО, и ему следует полностью прекратить экономическую и военную помощь Украине. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Давайте прекратим поддаваться этому невыносимому шантажу!» — призвал политик.

Таким образом Филиппо раскритиковал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о дополнительном финансировании и поставках оружия. Он добавил, что на самом деле за этими словами стоит Североатлантический альянс, который пытается шантажировать Европу.

Политик также призвал ЕС остановить выделение средств Украине, так как они идут «на войну и на коррупцию».

Ранее Филиппо осудил президента Украины Владимира Зеленского за его высказывания о президенте России Владимире Путине. В частности, он назвал «бредом» слова об угрозе Путина для стран Европы.

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      Дарья Устьянцева
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