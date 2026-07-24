В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы

Депутат Госдумы Новиков назвал ракетный удар ВСУ по Кирову терроризмом

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове является актом терроризма. Так на атаку украинских военных ответил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».

Депутат подчеркнул, что те, кто нанес удар по Кирову, должны понести наказание за обстрел. По его словам, для ответа Россия должна развивать свою экономику и военно-промышленный комплекс. Российскому же обществу необходимо сплотиться перед лицом угрозы со стороны Украины, отметил Новиков.

«Когда не случайным образом, а целенаправленно предпринимаются действия, от которых страдает гражданское население, — хоть с правовой точки зрения, хоть с моральной, хоть с политической — ничем иным, как бандитизмом, это названо быть не может», — указал парламентарий.

24 июля ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Власти сообщили, что в результате атаки на объект пострадали 32 человека — шесть из них не выжили. После удара на предприятии разгорелся пожар, спасателям удалось его потушить.