Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 24 июля 2026 (обновлено: 16:48, 24 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России указали на важный знак в расследовании о подрыве «Северных потоков»

Депутат Толмачев: Германии нужно громко назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Вывод прокуратуры Германии о виновности Украины в диверсии на «Северных потоках» — важный знак, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что теперь Берлину нужно как можно громче назвать виновников, чтобы общественное мнение на Западе начало меняться.

«То, что прокуратура Германии пришла к выводу о вине Украины, — это важный знак. Немцы прекрасно понимают, какой ущерб их экономике нанесло разрушение газопровода. Взрыв в прямом смысле ударил по благополучию ФРГ. Вопрос, дойдут ли германские правоохранители до конца и смогут ли наказать заказчиков, то есть государственные органы Украины. В любом случае, расположения к Киеву это не добавит», — сказал парламентарий.

Если немецкой Фемиде не дадут разобраться, это будет означать, что унижение Европы продолжается. Бессилие европейцев перед киевскими террористами подтверждается и другими событиями — например, июньским нападением на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, где местные спецслужбы либо несостоятельны, либо им запретили действовать

Александр Толмачевдепутат Госдумы

Толмачев подчеркнул, что по делу о «Северных потоках» нужна огласка.

«Берлину нужно как можно громче называть виновников. Тогда общественное мнение на Западе относительно Украины действительно может измениться. А еще лучше, если Германия перестанет поддерживать финансами и оружием тех, кто оставил ее без "потоков"», — заключил депутат.

Ранее адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини заявил, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки
    Жителей российского региона предупредили об опасности
    Стала известна настоящая причина госпитализации МакSим
    Машинист метро Москвы стал новым крашем соцсетей
    Одно место в Москве решили заполонить зайцами
    Глава Еврокомиссии раскрыла первоочередную задачу ЕС
    Набиуллина не согласилась с оценками о стагфляции
    В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы
    В России указали на важный знак в расследовании о подрыве «Северных потоков»
    Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok