В России указали на важный знак в расследовании о подрыве «Северных потоков»

Депутат Толмачев: Германии нужно громко назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

Вывод прокуратуры Германии о виновности Украины в диверсии на «Северных потоках» — важный знак, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что теперь Берлину нужно как можно громче назвать виновников, чтобы общественное мнение на Западе начало меняться.

«То, что прокуратура Германии пришла к выводу о вине Украины, — это важный знак. Немцы прекрасно понимают, какой ущерб их экономике нанесло разрушение газопровода. Взрыв в прямом смысле ударил по благополучию ФРГ. Вопрос, дойдут ли германские правоохранители до конца и смогут ли наказать заказчиков, то есть государственные органы Украины. В любом случае, расположения к Киеву это не добавит», — сказал парламентарий.

Если немецкой Фемиде не дадут разобраться, это будет означать, что унижение Европы продолжается. Бессилие европейцев перед киевскими террористами подтверждается и другими событиями — например, июньским нападением на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, где местные спецслужбы либо несостоятельны, либо им запретили действовать Александр Толмачев депутат Госдумы

Толмачев подчеркнул, что по делу о «Северных потоках» нужна огласка.

«Берлину нужно как можно громче называть виновников. Тогда общественное мнение на Западе относительно Украины действительно может измениться. А еще лучше, если Германия перестанет поддерживать финансами и оружием тех, кто оставил ее без "потоков"», — заключил депутат.

Ранее адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини заявил, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины.