Прокуратура ФРГ: Госорганы Украины причастны к диверсиям на «Северных потоках»

Диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины. Об этом заявил адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини, передает РИА Новости.

«В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», — следует из поступившего в агентство заявления адвоката.

Ранее Сергей Кузнецов признался, что в момент совершения преступления на «Северных потоках» он числился в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины.