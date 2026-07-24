Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 24 июля 2026 (обновлено: 13:21, 24 июля 2026)Мир

Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ: Госорганы Украины причастны к диверсиям на «Северных потоках»
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины. Об этом заявил адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини, передает РИА Новости.

«В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», — следует из поступившего в агентство заявления адвоката.

Ранее Сергей Кузнецов признался, что в момент совершения преступления на «Северных потоках» он числился в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шесть человек стали жертвами удара ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы
    Туристы начали бояться ездить по Европе из-за запугивания «российской угрозой»
    Пропавший после нападения неизвестного существа 15-летний юноша найден
    В России объяснили важность переговоров по вопросу Украины
    Футболист сборной Аргентины отреагировал на теории заговора после финала чемпионата мира
    На Западе испугались российского «Адмирала Нахимова»
    Россия вошла в число лидеров по появлению долларовых миллионеров
    Великобритания приняла командование коалицией сил для Украины
    Школьник поджег две АЗС в российском регионе
    Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok