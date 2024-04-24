Во Франции раскритиковали Зеленского за слова о Путине

Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина европейским странам

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом слова украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе президента России Владимира Путина европейским странам. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Новый бред этим утром от Зеленского (и, следовательно, от его спонсоров из НАТО), который утверждает, что, если у него не будет запрошенных миллиардов и оружия, "Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет восстановить влияние Советского Союза"», — говорится в публикации.

Он также призвал к переговорам и прекращению поставок оружия Киеву.

Ранее политик Филиппо заявил, что отказ от переговоров по Украине разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности.