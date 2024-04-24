Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:09, 24 апреля 2024Мир

Во Франции раскритиковали Зеленского за слова о Путине

Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина европейским странам
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом слова украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе президента России Владимира Путина европейским странам. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Новый бред этим утром от Зеленского (и, следовательно, от его спонсоров из НАТО), который утверждает, что, если у него не будет запрошенных миллиардов и оружия, "Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет восстановить влияние Советского Союза"», — говорится в публикации.

Он также призвал к переговорам и прекращению поставок оружия Киеву.

Ранее политик Филиппо заявил, что отказ от переговоров по Украине разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

      Россиянин поругался с девушкой и пригрозил взорвать летевший из Сочи самолет

      На Западе заявили о крахе установленного миропорядка из-за конфликта на Украине

      В ОДКБ оценили возможный выход Армении из организации

      Россиянин сломал установленные на улице портреты участников ВОВ и поплатился

      Раскрыты подробности о заражении людей оленьей зомби-болезнью

      Американский сенатор пообещал не выписывать бесконечно чеки для Киева

      В Генпрокуратуре предложили давать доступ прокурорам к банковским операциям

      Дроны и артиллерия атаковали Днепропетровскую область

      Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше