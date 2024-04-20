Во Франции заявили о разорении страны из-за отказа от переговоров по Украине
Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
«[Премьер-министр Франции Габриэль] Атталь только что осмелился заявить: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать держаться!" Было бы лучше, если бы он сказал правду: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать погибать!"» — написал Филиппо.
По мнению политика, отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие страдания, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности. Он призвал западные страны прекратить поставлять Киеву оружие и деньги.
Ранее Филиппо выразил мнение, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. Он отметил, что рост российской экономики почти в пять раз больше роста французской.