Во Франции заявили о разорении страны из-за отказа от переговоров по Украине

Политик Филиппо заявил, что отказ от переговоров по Украине разоряет Францию

Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«[Премьер-министр Франции Габриэль] Атталь только что осмелился заявить: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать держаться!" Было бы лучше, если бы он сказал правду: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать погибать!"» — написал Филиппо.

По мнению политика, отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие страдания, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности. Он призвал западные страны прекратить поставлять Киеву оружие и деньги.

Ранее Филиппо выразил мнение, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. Он отметил, что рост российской экономики почти в пять раз больше роста французской.