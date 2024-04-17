Политик Филиппо: ЕС уничтожил свою экономику санкциями

Европейский союз (ЕС) уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Рост российской экономики почти в пять раз больше роста французской, в то время как [глава Минфина Франции] Брюно Ле Мэр и все еврократы обещали "поставить российскую экономику на колени". Это нашу экономику они уничтожили своими идиотскими санкциями и экстремистской политикой!» — рассказал политик.

В качестве подтверждения Филиппо привел статистику Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому Россия улучшила свой прогноз по росту экономики в этом году. При этом показатели Франции демонстрируют стагнацию.

Ранее Филиппо раскритиковал оказание финансовой и военной помощи Украине в ущерб собственным интересам Франции. Он добавил, что выделение финансирования для Киева происходит на фоне развала социальной сферы страны и выставления виноватыми недовольных французских налогоплательщиков.