Французский политик Филиппо призвал прекратить финансовую и военную помощь Киеву

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал оказание финансовой и военной помощи Украине в ущерб собственным интересам государства и призвал прекратить передавать Киеву деньги и вооружения.

По словам политика, ровно через неделю Париж через Европейский союз (ЕС) выпишет новый ежемесячный чек для украинских властей.

«Хватит выписывать чеки Украине! И давать оружие тоже!» — подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что выделение финансирования для Киева происходит на фоне развала больниц во Франции, где пациенты не получают должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за государственные расходы.

Ранее Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом положении. Таким образом он отреагировал на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который обратил внимание на обострение обстановки в Донбассе в последние дни.

