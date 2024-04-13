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14:44, 13 апреля 2024Мир

Французский политик предрек конец Украины Зеленского

Французский политик Филиппо предрек конец Украины Зеленского

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом положении. Об этом Филиппо высказался в соцсети X.

«Все кончено для Украины Зеленского», — предрек французский политик. Таким образом он отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, который обратил внимание на обострение обстановки в Донбассе в последние дни.

Филиппо также напомнил о росте напряженности на Ближнем Востоке. По его мнению, НАТО может перенести на этот регион внимание после «колоссального поражения» на Украине. Кроме того, французский политик заявил, что фальшивые опросы создают впечатление, что 51 процент молодых французов желают поехать воевать на Украину.

В начале апреля Филиппо заявил, что Европейский союз заинтересован в развязывании третьей мировой войны. Филиппо призвал европейцев прекратить эскалацию конфликта и остановить поставки военной помощи Украине.

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      Андрей Ставицкий
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