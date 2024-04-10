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20:32, 10 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о развязывании третьей мировой войны Евросоюзом

Французский политик Филиппо: ЕС развязывает третью мировую войну следом за США
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Keystone Press Agency / Panoramic / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) заинтересован в развязывании третьей мировой войны. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо прокомментировал высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о вероятности военного конфликта высокой интенсивности. По его словам, еврочиновники подтвердили намерения втянуть Европу в глобальный конфликт следом за США.

«Это огромная фантазия глобалистов и ЕС, который говорит о ней с утра до вечера и делает все, чтобы ее ускорить», — заявил политик. Он призвал европейцев прекратить эскалацию конфликта и остановить поставки военной помощи Украине.

Ранее Боррель заявил, что реальная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией. По его мнению, необходимо создание «оборонного механизма» Евросоюза.

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      Виктория Кондратьева
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