Французский политик Филиппо: ЕС развязывает третью мировую войну следом за США

Европейский союз (ЕС) заинтересован в развязывании третьей мировой войны. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо прокомментировал высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о вероятности военного конфликта высокой интенсивности. По его словам, еврочиновники подтвердили намерения втянуть Европу в глобальный конфликт следом за США.

«Это огромная фантазия глобалистов и ЕС, который говорит о ней с утра до вечера и делает все, чтобы ее ускорить», — заявил политик. Он призвал европейцев прекратить эскалацию конфликта и остановить поставки военной помощи Украине.

Ранее Боррель заявил, что реальная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией. По его мнению, необходимо создание «оборонного механизма» Евросоюза.