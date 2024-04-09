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12:26, 9 апреля 2024Мир

Боррель заявил о возможности реальной войны в Европе

Боррель: война в Европе больше не является фантазией

Фото: Yves Herman / Reuters

Реальная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Возможность войны высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого», — подчеркнул он.

По словам Борреля, Европейскому союзу (ЕС) необходимы средства, чтобы сдерживать противника. Он отметил, что создание «оборонного механизма» необходимо, чтобы объединение усилило свои оборонные способности. Кроме того, дипломат допустил, что для финансирования этого механизма придется прибегнуть к общим долговым обязательствам стран ЕС.

Ранее Боррель заявил, что создать в ближайшем будущем единую армию ЕС невозможно. Он уточнил, что государства хотят контролировать свою оборонную политику самостоятельно.

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      Виктория Кондратьева
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