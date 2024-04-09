Боррель заявил о невозможности создания общей армии ЕС

Боррель: у ЕС не будет общей армии в ближайшем будущем

В ближайшем будущем у Европейского союза (ЕС) не будет общей армии. О невозможности ее создания заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Государства –- это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику», — объяснил он.

По словам дипломата, лидеры стран Евросоюза уже указывали, что не хотят передавать полномочия в области обороны в ведение институтов объединения. «Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало», — объяснил Боррель.

Чиновник отметил, что в сфере оборонного сотрудничества между членами существует огромный потенциал, а примером является создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине. Тем не менее каждое отдельное государство опасается и стремится обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик заявил, что идея о создании единой европейской армии является бессмысленной. Он подчеркнул, что единая армия ЕС невозможна, пока блок состоит из национальных государств с различными взглядами на конфликты.