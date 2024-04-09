Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 9 апреля 2024Мир

Боррель заявил о невозможности создания общей армии ЕС

Боррель: у ЕС не будет общей армии в ближайшем будущем

Фото: Johanna Geron / Reuters

В ближайшем будущем у Европейского союза (ЕС) не будет общей армии. О невозможности ее создания заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Государства –- это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику», — объяснил он.

По словам дипломата, лидеры стран Евросоюза уже указывали, что не хотят передавать полномочия в области обороны в ведение институтов объединения. «Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало», — объяснил Боррель.

Чиновник отметил, что в сфере оборонного сотрудничества между членами существует огромный потенциал, а примером является создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине. Тем не менее каждое отдельное государство опасается и стремится обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик заявил, что идея о создании единой европейской армии является бессмысленной. Он подчеркнул, что единая армия ЕС невозможна, пока блок состоит из национальных государств с различными взглядами на конфликты.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

      Экс-главврач ВСУ ушла с военной службы

      Названы цены новых Lada Granta с «автоматом»

      В России вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на косе реки

      Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы

      В ДНР ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше