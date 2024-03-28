В США заявили о бессмысленности европейской армии

Аналитик Шевчик: идея о создании единой европейской армии является бессмысленной

Старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик заявил, что идея о создании единой европейской армии является бессмысленной. Такое мнение он выразил в статье для журнала Foreign Policy (FP).

«Учитывая недавно обнародованную Европейским Союзом оборонно-промышленную стратегию и план по назначению европейского комиссара по обороне, можно сделать вывод, что идея военной и оборонной политики ЕС может, наконец, воплотиться в жизнь. Но, как и раньше, это тупик. Совместной, централизованной европейской обороны не будет — да и не должно быть», — пишет аналитик.

Шевчик считает, что единая армия ЕС невозможна как минимум до тех пор, пока объединение состоит из национальных государств, которые по-разному видят различные конфликты.

По его словам, проблема состоит в сложности договориться. «Бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения были бы практически обеспечены. Какая польза от вооруженных сил ЕС, если вы в конечном итоге не сможете их использовать?» — добавляет эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также скептически отнеслась к возможности создать общеевропейскую армию. Она выразила уверенность, что вооруженные силы объединенной Европы не смогут функционировать из-за целого ряда проблем. Главными из них являются зависимость ЕС от цен на энергоресурсы и вопрос о роли НАТО и его способности обеспечить безопасность европейских государств.