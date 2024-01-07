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18:49, 7 января 2024Мир

Захарова высмеяла призыв создать единую армию Евросоюза

Официальный представитель МИД Захарова высмеяла идею создать единую армию ЕС

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова скептически отнеслась к возможности создать общеевропейскую армию. Озвученную в Евросоюзе (ЕС) инициативу она высмеяла в Telegram.

Ранее создать единую армию Евросоюза призвал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По мнению Захаровой, вооруженные силы объединенной Европы не смогут функционировать из-за целого ряда проблем. В качестве одной из них она указала зависимость ЕС от цен на энергоресурсы. По ее словам, это привело бы к зависимости европейской армии от воли Вашингтона.

Брюссель уже показал свою неспособность справиться с глобальными вызовами, такими как COVID-19 и миграционный кризис, продолжила представитель МИД России. Евросоюзу следует прежде решить эти вопросы, «а уже потом создавать армию», пояснила она.

Кроме того, идея создать общеевропейскую армию поднимает вопрос о роли НАТО и его способности обеспечить безопасность европейских государств, отметила Захарова.

Ранее в США дали низкую оценку военным возможностям Европы. По мнению обозревателя газеты The Wall Street Journal, ЕС годами сокращал собственное производство и увеличивал зависимость от США.

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      Алан Босиков
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