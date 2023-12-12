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13:56, 12 декабря 2023Мир

В США негативно оценили военные возможности Европы

WSJ: Европа годами систематически демилитаризировала собственный ВПК

Фото: Reuters

Европа, годами сокращающая расходы на оборону, стала полностью зависима от американского военного доминирования в вопросах собственной безопасности. О том, как Европа годами систематически демилитаризировала собственный военно-промышленный комплекс (ВПК), рассказали обозреватели газеты The Wall Street Journal со ссылкой на западных военных экспертов.

Отмечается, что систематические бюджетные сокращения крупных предприятий и отсутствие заказов на производство вооружений привели к полному подрыву потенциала военного производства. При этом западные правительства не горят желанием исправить ситуацию в силу замедления экономического роста и необходимости тратить большие суммы на социальное обеспечение.

Ранее сообщалось, что военные склады и арсеналы армий стран Евросоюза (ЕС), опустошенные помощью Украине, вызывают тревогу у командующих войсками членов ЕС. При этом тревожность европейских лидеров усиливается по мере дистанцирования США от продолжения военной и финансовой поддержки Киева.

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      Виктория Кондратьева
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