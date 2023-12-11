На Западе указали на невозможность восполнить военные арсеналы из-за Украины

WSJ: опустошенные Украиной военные арсеналы вызывают тревогу у армий членов ЕС

Военные склады и арсеналы армий членов ЕС, опустошенные помощью Украине, вызывают тревогу у командующих армиями членов ЕС. Эта тревога усиливается по мере дистанцирования США от продолжения военной и финансовой поддержки Киева, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«В течение десятилетий, прошедших после окончания холодной войны, правительства терпимо относились к ослабленным европейским армиям, потому что вовлеченная Америка с ее огромной военной мощью поддерживала НАТО и оборонную политику в Европе... Большая часть промышленного потенциала Европы по производству оружия подорвалась за годы бюджетных сокращений, и изменить ситуацию непросто», — говорится в материале.

Отмечается, что оставшихся запасов боеприпасов «не хватит для возможного военного конфликта» на территории Европы, поэтому западные правительства будут сконцентрированы на их восполнении, нежели на данном Киеву обещании поставить миллион 155-миллиметровых снарядов, отправив пока лишь около трети от обещанного.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США не хватает для обеспечения собственных нужд из-за помощи союзникам. По данным агентства, США могут не справиться с производством необходимого для нужд страны количества боеприпасов. Отмечается, что Вашингтон планирует увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500 процентов в ближайшие два года, а затраты в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.