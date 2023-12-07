В США указали на нехватку оружия для собственных нужд из-за помощи союзникам

Bloomberg: США не хватает оружия для собственных нужд из-за помощи союзникам

Возможностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США не хватает для обеспечения собственных нужд из-за помощи союзникам. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, США могут не справиться с производством необходимого для нужд страны количества боеприпасов. Отмечается, что Вашингтон планирует увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500 процентов в ближайшие два года, а затраты в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.

«Единственное, что дороже, чем подготовка к войне, — это ведение войны, а единственное, что дороже, чем ведение войны, — это проиграть войну», — отметил генерал-майор Вооруженных сил США в отставке Джон Феррари.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Вашингтона производить снаряды на Украине вызваны политическим кризисом в США. По ее словам, такие планы связны тем, что Сенат США не поддержал проект помощи Киеву.