Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 7 декабря 2023Мир

В США указали на нехватку оружия для собственных нужд из-за помощи союзникам

Bloomberg: США не хватает оружия для собственных нужд из-за помощи союзникам

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Возможностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США не хватает для обеспечения собственных нужд из-за помощи союзникам. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, США могут не справиться с производством необходимого для нужд страны количества боеприпасов. Отмечается, что Вашингтон планирует увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500 процентов в ближайшие два года, а затраты в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.

«Единственное, что дороже, чем подготовка к войне, — это ведение войны, а единственное, что дороже, чем ведение войны, — это проиграть войну», — отметил генерал-майор Вооруженных сил США в отставке Джон Феррари.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Вашингтона производить снаряды на Украине вызваны политическим кризисом в США. По ее словам, такие планы связны тем, что Сенат США не поддержал проект помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      Американский фигурист с русскими корнями установил историческое достижение

      Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Кенгуру подрался с полицейским в северной стране

      В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

      В визите Путина в Саудовскую Аравию увидели тревожный для Запада сигнал

      Крупный пожар на Электрозаводе в Москве попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости