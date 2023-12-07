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11:17, 7 декабря 2023Мир

МИД России отреагировал на планы США производить снаряды на Украине

Захарова: планы США производить снаряды на Украине связаны с кризисом в США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Планы США производить снаряды на Украине связаны с политическим кризисом в США. Так на планы Вашингтона отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК. Понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате», — сказала дипломат.

По ее словам, такие планы Вашингтона связны тем, что Сенат США не поддержал проект помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Белый дом выделит новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Отмечается, что меры поддержки направлены не только на расширение сотрудничества США и Украины и ее обеспечение средствами, требующимися для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе.

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      Семен Александров
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