Белый дом выделит новую помощь Украине

Белый дом выделит помощь ВПК Украины, направив туда советника

Белый дом выделит новую помощь военно-промышленному комплексу Украины. Об этом сказано на сайте администрации США.

Отмечается, что меры поддержки направлены не только на расширение сотрудничества США и Украины и ее обеспечение средствами, требующимися для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, но и для поддержки долгосрочного экономического восстановления и обороны Украины. В частности, США направят своего советника на Украину.

Для этого Пентагон и его партнеры отправят Киеву технологические данные для начала производства в рамках некоторых из проектов FrankenSAM. Их цель состоит в модернизации систем противовоздушной обороны Украины, в том числе советского производства, а также их интеграцию с определенными западными боеприпасами.

«Параллельное производство этих систем на Украине и в США даст возможность быстрее осуществлять их развертывание и позволит Украине вносить серьезный вклад в поддержку ее систем противовоздушной обороны», — сказано в заявлении Белого дома.