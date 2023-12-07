Белый дом рассказал о непростом выборе США между Украиной и НАТО

Белый дом: США выбирают между поддержкой Украины деньгами или потом НАТО кровью

Если США сейчас перестанут поддерживать Украину деньгами, то потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью. О стоящем перед Вашингтоном выборе рассказал координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал высказывания о «слишком высокой цене» помощи Киеву. «Представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», — отметил Кирби.

Ранее американский лидер Джо Байден предрек нападение России на НАТО после победы в украинском конфликте Об этой угрозе он рассказал в своем спецобращении к Конгрессу по Украине.