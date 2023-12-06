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21:19, 6 декабря 2023Мир

Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

Байден заявил, что уверен в планах России атаковать страны НАТО после Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия после победы над Киевом нападет на страны НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем спецобращении к Конгрессу по Украине, передает РИА Новости.

«Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал он.

Ранее власти Чехии признали Россию самой серьезной угрозой безопасности для страны в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в новой оборонной стратегии Праги. В документе отмечается, что вероятность военного нападения на любую из стран НАТО или ЕС является самой высокой с момента окончания холодной войны

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      Марина Совина
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