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23:19, 28 сентября 2023Мир

Чехия признала Россию главной угрозой для страны

Seznam Zprávy: в оборонной стратегии Чехии Россия названа главной угрозой

Фото: Petr Josek / Reuters

Власти Чехии признали Россию самой серьезной угрозой безопасности для страны в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в новой оборонной стратегии Чехии, пишет Seznam Zprávy.

В документе отмечается, что вероятность военного нападения на любую из стран НАТО или ЕС является самой высокой с момента окончания холодной войны. «Главной задачей чешской оборонной политики является всесторонняя подготовка к долгосрочной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически продвинутым противником, оснащенным ядерным оружием», — говорится в стратегии.

Также подчеркивается, что в случае конфликта Чехия станет важной транспортной артерией для союзных войск. По данным издания, оборонная стратегия в полной мере учитывает конфликт на Украине.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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