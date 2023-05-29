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17:34, 29 мая 2023Мир

Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие

Глава МИД Липавский: дипломатия Чехии основана на том, что Россия будет угрозой 10 лет

Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash

Чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

«Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия», — сказал дипломат. По мнению главы чешского МИД, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, однако с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».

17 мая правительство Чехии отменило девять постановлений кабмина Чехословакии, согласно которым СССР были переданы в бесплатное пользование 59 земельных участков. Отмечается, что в дальнейшем посольство России сможет использовать указанные земли на основе арендных соглашений.

В МИД России ответили на требования Чехии к российскому посольству в стране. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне

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    Семен Александров
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