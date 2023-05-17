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20:29, 17 мая 2023Мир

Чехия отменила передачу России земельных участков в бесплатное пользование

Кабмин Чехии отменил решение о передаче РФ в бесплатное пользование 59 земельных участков

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Правительство Чехии в среду, 17 мая, отменило девять постановлений кабмина Чехословакии, согласно которым СССР были переданы в бесплатное пользование 59 земельных участков. О том, что ставшую правопреемницей СССР Россию лишили упомянутых земель, рассказал в Twitter министр по делам Европы Мартин Дворжак.

Глава ведомства заявил, что решение о передаче земель якобы было принято правительством Чехословакии «под дулами российских танков после оккупации страны».

Комментируя жест кабмина, агентство ČTK уточнило, что в дальнейшем посольство России сможет использовать указанные земли на основе арендных соглашений или других решений, соответствующих интересам Чехии.

Журналисты агентства отмечают, что, согласно данным Министерства иностранных дел Чехии, в пользовании РФ до сегодняшнего дня находились участки общей площадью порядка 92 тысяч квадратных метров, тогда как чешские объекты в России занимают площадь 26 875 квадратных метров. В ведомстве считают, что это противоречит принципу взаимности.

Ранее сообщалось, что крупные чешские банки начали закрывать счета россиянам и белорусам.

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Варвара Кошечкина
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