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17:43, 16 мая 2023Экономика

Крупные чешские банки начали закрывать счета россиянам и белорусам

СМИ: чешские банки Creditas, UniCredit и ČSOB начали закрывать счета россиянам и белорусам

Фото: David W Cerny / Reuters

Три крупных чешских банка — Creditas, UniCredit Bank и ČSOB — начали закрывать счета гражданам России и Белоруссии, пишет местное издание E15 со ссылкой на клиентов этих организаций. По их словам, банки аннулируют счета без предупреждения и даже при наличии рабочей или студенческой визы.

Представители банков Creditas и UniCredit подтвердили изданию, что закрывают счета российских и белорусских граждан. Директор по коммуникациям Creditas Люция Брункликова заявила, что организация не открывает новые счета россиянам еще с начала боевых действий, а также аннулировала все счета в рублях. ČSOB заявления источников опроверг.

По словам представителя UniCredit Петра Плочека, организация уже давно применяет специальные правила открытия и ведения счетов для лиц из стран, не входящих в Евросоюз. Для создания счета как от юридических, так и от физических лиц из таких государств требуют доказательств «достоверной и обоснованной связи» с Чехией. Нормы, которых придерживается банк, не публикуются.

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«UniCredit в высшей степени осторожен в отношении лиц из стран, включенных в список высокого риска Управлением финансового анализа (FAA) (подразделение чешского Минфина — прим. «Ленты.ру»). Тем не менее банк действует не в общем порядке, а всегда на основе оценки конкретной ситуации и рисков, которые данный клиент представляет для банка. Это означает, что в случае аннулирования счета должен быть определен конкретный риск для банка», — добавляет Плочек.

Источники E15 тем не менее заявляют, что передали банкам все необходимые документы, однако счета все равно закрыли без объяснения причин. Например, россиянке Ирине банк ČSOB неожиданно аннулировал счет, хотя она проживает в Чехии по рабочей визе и имеет контракт с местным работодателем. Счет был нужен ей для получения зарплаты и оплаты аренды жилья.

Пресс-секретарь группы ČSOB Патрик Мадле заявил, что банк с уважением относится к национальности и языку своих клиентов и не допускает дискриминации. Однако закрытие счетов, по его словам, соответствует чешским законам, и банк будет сотрудничать с регулятором «для обеспечения максимальной прозрачности и соблюдения юридических обязательств».

В апреле о закрытии счетов российских клиентов предупредил кипрский банк Bank of Cyprus. Изданию Frank Media в пресс-службе банка сообщили, что до июня 2023 года аннулируют счета 4000 клиентов, имеющих российский паспорт и не проживающих в странах ЕС. Свое решение банк объяснил тем, что Россия вышла из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)  и попала в список налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС.

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Софья Ермакова
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