Счета россиян на Кипре начали закрывать

Крупнейший банк Кипра уведомил российских клиентов о закрытии счетов

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus уведомил российских клиентов о закрытии счетов. Об этом со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на острове, сообщает Forbes.

Банк рассылает уведомления уже неделю. Клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев, так как их данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». Поводом для закрытия может служить налоговое резидентство России — для этого организация стала чаще проверять счета на оплату коммунальных услуг, чтобы выяснить, действительно ли клиент длительное время живет на острове. Также причиной закрытия счета может стать доход от санкционного бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников подсанкционных компаний) или «нетипичный» ВНЖ, например тип «F» или «визитер».

В конце 2022 года россияне хранили в Bank of Cyprus более 700 тысяч евро — на шесть процентов больше, чем в прошлом году. По данным Main Partner Trust, счета в этом банке могут иметь 15 процентов граждан России, проживающих на Кипре.

Эксперты объясняют закрытие счетов тем, что банк боится нарушить санкции, которые запрещают оказывать консультационные, маркетинговые, IT, юридические, инжиниринговые услуги компаниям и гражданам России. Недавно принятые пакеты санкций в США также запрещают обходить эти ограничения. Для Bank of Cyprus проще отказаться от обслуживания россиян, нежели тратиться на комплаенс и столкнуться со штрафом или вторичными санкциями со стороны западных стран, добавил партнер, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.

Примеров введения вторичных ограничений против банков немного. Самую серьезную меру наложили на американское подразделение Deutsche Bank. За несоблюдение крымских санкций компанию оштрафовали на 583 тысячи долларов, напоминает Forbes.

Ранее инвестиционные счета россиян стал блокировать один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD. Клиенты уже начали получать сообщения с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести их на собственный счет россияне не смогут. Также банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам, которые платят налоги на родине, и начали следить за денежными переводами клиентов из России.