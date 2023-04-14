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12:08, 14 апреля 2023Экономика

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

Фото: Jumana El Heloueh / Reuters

Один из крупнейших банков ОАЭEmirates NBD — начал блокировать инвестиционные счета россиян. Клиенты уже начали получать сообщения с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Об этом сообщает Forbes.

Активы будут переведены, если клиенты банка не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Вывести их на собственный счет россияне не смогут. Как объяснил собеседник издания, NBD пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан исполнять их требования.

Ранее стало известно, что банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам, которые по-прежнему платят налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов из России. Пока действия финансовых организаций носят выборочный характер: последние несколько недель сотрудники банков неофициально звонят клиентам и предлагают им перестать владеть компаниями в России и платить налоги.

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Платон Щукин
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