Швейцарские банки предупредили россиян о скором закрытии счетов

РБК: швейцарские банки пригрозили платящим налоги на родине россиянам закрытием счетов

Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам, которые по-прежнему платят налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов из России. Соответствующее предупреждение получили как минимум несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на двух адвокатов из Швейцарии, работающих с российскими клиентами, и источник в банковском секторе страны пишет РБК.

Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов подчеркнул, что действия финансовых организаций пока носят выборочный характер. По его словам, сотрудники банков в последний месяц неофициально звонят клиентам и предлагают им перестать владеть компаниями в России и платить налоги. Свою позицию они объясняют тем, что речь идет о финансировании государства, дестабилизирующего ситуацию на Украине.

Кудинов считает, что причиной таких действий стало давление швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), требующих ужесточить контроль за исполнением санкций против России.

Другой швейцарский адвокат указал, что некоторым его клиентам уже заблокировали счета. Еще один собеседник издания сообщил, что письма с такими требованиями мог отправить своим клиентам банк UBS.

Ранее страны G7 попросили Швейцарию активнее замораживать активы россиян в рамках санкционной политики. Эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин напомнил, что страна заморозила относительное небольшой объем средств клиентов из России по сравнению с тем, сколько их всего в национальной финансовой системе.

В общей сложности, по оценке местной банковской ассоциации, в Швейцарии находятся активов на 150-200 миллиардов швейцарских франков, которые связаны с россиянами. Не все из них должны быть заблокированы, но партнеры конфедерации считают, что та прикладывает недостаточно усилий для исполнения санкций.

Эксперты полагают, что банки в первую очередь думают о репутационных издержках. Также они боятся косвенно поспособствовать обходу санкционного режима, что приведет к штрафам или санкциям в отношении самих финансовых организаций.

Около месяца назад посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать больше российских активов. По его словам, на тот момент речь шла о сумме в 7,75 миллиарда швейцарских франков, хотя возможна блокировка 50-100 миллиардов.