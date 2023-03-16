В США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов

Посол США Миллер: Швейцария может заблокировать еще сто миллиардов долларов активов России

Посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще больше российских активов. Об этом он высказался в беседе с изданием Neue Zürcher Zeitung.

Дипломат подчеркнул, что Берн заморозил российских активов в банках страны на сумму 7,75 миллиарда швейцарских франков. «Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов», — подчеркнул он.

Миллер призвал найти как можно больше российских активов, заморозить их и при необходимости конфисковать, чтобы направить на восстановление Украины.

«Но для этого необходимы международные координационные соглашения. Я надеюсь, что нам как международному сообществу удастся достичь этого», — заключил он.

Ранее Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, как и к предыдущим ограничениям против Москвы. Министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис подчеркнул, что это решение приняло правительство.

13 февраля в Берне заявили, что в рамках санкций Швейцария заблокировала активы России на 8,1 миллиарда долларов. Такую сумму озвучила пресс-секретарь государственного секретариата страны по экономике Антье Бэрчи.