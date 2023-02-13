Швейцария заблокировала российские активы на миллиарды долларов

Пресс-секретарь Бэрчи: Швейцария заблокировала российские активы на сумму в $8,1 млрд

Берн заблокировал российские активы на 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но банк Credit Suisse (CS) мог заблокировать другие российские средства, на которые наложены санкции со стороны других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

Ранее газета SonntagsZeitung со ссылкой на полученную от банка Credit Suisse информацию сообщила, что банк заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии. Эти средства могут принадлежать России, Центробанку и лицам, находящимся под санкциями в других странах.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключал, что страна станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако, по его словам, пока для такого шага нет правовой основы.