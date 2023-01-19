Швейцария допустила использование активов России для восстановления Украины

Глава МИД Швейцарии не исключил использование активов России для восстановления Украины

Швейцария не исключает, что станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, однако пока для такого шага нет правовой основы. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, цитату приводит ТАСС.

«Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе. Но нужно действовать в правовых рамках. В настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств», — подчеркнул дипломат.

17 января премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон также допускал конфискацию российских активов в интересах Киева. По его мнению, восстановление Украины напоминает американский «план Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны, поэтому замороженные российские активы смогли бы стать решением проблемы.