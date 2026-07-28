Актриса Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда сериала «Интерны» предстала перед камерой во время пляжного отдыха с 12-летней дочерью от юмориста Гарика Харламова. Она надела слитный купальник на одно плечо серого оттенка и показала фигуру с разных ракурсов. «Недостатки: нет», — указала в подписи артистка.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Слов нет, красотка», «Такая нежная», «Ты просто супер», «Чертовски привлекательна», — написали комплименты юзеры.

Ранее в июле похудевшая на 25 килограммов звезда «Интернов», российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова, восхитила фанатов фото в купальнике.