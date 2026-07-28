Итальянец построил амфитеатр, годами выдавал его за памятник архитектуры и получил срок

Итальянец годами выдавал самострой за памятник архитектуры и обманывал туристов, каждый из них платил 40 евро за посещение достопримечательности. Об этом пишет газета Il Giornale dell’Arte.

Речь идет о Франко Малоссо и сооружении «амфитеатр Берико», которое он возвел в родном городе Виченца. Мужчина около десяти лет продвигал место как памятник архитектуры с находками времен неолита и римской эпохи. Однако инициированное в 2016 году расследование показало, что это современное незаконно построенное здание, на месте которого был обычный холм. Древний вид ему был придан искусственно с помощью состаренных камней.

В 2021 году мужчину приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за злоупотребление строительством, подделку произведений искусства и строительство в районе ландшафтных ограничений. В итоге было установлено не только отсутствие археологической подлинности, но и ущерб, нанесенный территории с точки зрения ландшафта. Поэтому Малоссо обязали выплатить компенсацию. Решение суда вступило в силу только в 2026 году.

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