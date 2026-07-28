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10:36, 28 июля 2026 (обновлено: 10:56, 28 июля 2026)Путешествия

Итальянец годами выдавал самострой за памятник архитектуры и обманывал туристов

Итальянец построил амфитеатр, годами выдавал его за памятник архитектуры и получил срок
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Итальянец годами выдавал самострой за памятник архитектуры и обманывал туристов, каждый из них платил 40 евро за посещение достопримечательности. Об этом пишет газета Il Giornale dell’Arte.

Речь идет о Франко Малоссо и сооружении «амфитеатр Берико», которое он возвел в родном городе Виченца. Мужчина около десяти лет продвигал место как памятник архитектуры с находками времен неолита и римской эпохи. Однако инициированное в 2016 году расследование показало, что это современное незаконно построенное здание, на месте которого был обычный холм. Древний вид ему был придан искусственно с помощью состаренных камней.

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В 2021 году мужчину приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за злоупотребление строительством, подделку произведений искусства и строительство в районе ландшафтных ограничений. В итоге было установлено не только отсутствие археологической подлинности, но и ущерб, нанесенный территории с точки зрения ландшафта. Поэтому Малоссо обязали выплатить компенсацию. Решение суда вступило в силу только в 2026 году.

Ранее в июле россиянка захотела пойти на экскурсию по доходным домам Петербурга. В итоге она потеряла деньги и время — гид так и не пришел.

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