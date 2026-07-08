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14:48, 8 июля 2026Путешествия

Россиянка купила экскурсию по доходным домам Петербурга и осталась без денег и впечатлений

Россиянку обманули при покупке экскурсии по доходным домам в Санкт-Петербурге
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россиянку обманули при покупке экскурсии по доходным домам в Санкт-Петербурге — девушка оплатила поездку, но гид так и не пришел. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Жительница Краснодара Ксения приехала в Северную столицу на несколько дней и на известном маркетплейсе выбрала экскурсию под названием «Самые необычные квартиры Петербурга». Услуга стоила от 1050 рублей, на сайте было много хороших отзывов.

Когда соотечественница приехала с билетом на место, там никого не оказалось. Она простояла под дождем 40 минут и, поняв, что мероприятие не состоится, написала в поддержку маркетплейса. Там ей ответили, что разберутся в ситуации. В итоге Ксения осталась без денег и хороших впечатлений.

Ранее российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла самые популярные схемы обмана туристов в Турции. Часто путешественники сталкиваются с мошенничеством в ресторанах рядом с достопримечательностями и набережными.

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