Россиянка раскрыла популярные схемы обмана туристов в Турции

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла самые популярные схемы обмана туристов в Турции. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первый вид мошенничества, о котором рассказала автор публикации, — «случайно» упавшая щетка. Туристы обычно сразу же бросаются поднимать с земли предмет, после чего чистильщик начинает благодарить и тут же предлагает «бесплатно» почистить обувь. «Если перед вами что-то подозрительно "случайно" падает, не включайтесь в ситуацию. Можно просто пройти мимо. Если уже подняли — положите вещь рядом и идите дальше», — предупредила россиянка.

Вторая схема обычно работает с одинокими туристами. К таким людям подходит местный житель, который заводит непринужденный разговор, а потом приглашает в «хорошее место». Там появляются напитки, закуски, иногда девушки за соседним столиком, и в счете внезапно возникает сумма, которую уже неприятно обсуждать. После отказа платить начинается давление: подходят сотрудники, охрана, счет «пересчитывают», но сумма все равно остается завышенной.

Кроме того, мошенник может завести разговор с туристом на улице, похвалить деталь его гардероба или спросить дорогу. Через пару минут выясняется, что совсем рядом магазин его брата, дяди или «очень хорошего знакомого», в который он поведет иностранца. Там будет длинная презентация ковров, кожи, специй, украшений или сладостей.

Часто приезжие сталкиваются с обманом в такси, подчеркнула путешественница. У кого-то водитель не включает счетчик, кому-то говорит, что ночью действует другой тариф, а кто-то из пассажиров замечает, что маршрут оказался подозрительно длинным.

«Заранее смотрите примерную стоимость маршрута в приложении или на карте. Если садитесь в такси на улице, до начала движения уточните: по счетчику и по какой цене. Если водитель говорит про "сломанный" счетчик, лучше выйти сразу», — посоветовала Лисейкина.

Еще одна распространенная схема обмана туристов действует в ресторанах рядом с достопримечательностями и набережными. Там официанты могут посоветовать «свежую рыбу», «лучшее мезе», «домашний лимонад» или «очень хороший кальян», не называя при этом цену, которая в итоге оказывается завышенной.

«Почти все эти схемы объединяет одно: туриста пытаются заставить быстро согласиться, быстро заплатить или быстро пойти за незнакомым человеком. Поэтому самый простой способ защититься — не торопиться. Уточнить цену. Проверить информацию. Сказать: "Нет, спасибо"», — заключила автор.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж. Получив деньги на карту, они блокируют номер и исчезают.

