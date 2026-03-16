12:05, 16 марта 2026Путешествия

Россиянок предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции

Мошенники в Турции просят россиянок перевести деньги за массаж и исчезают
Алина Черненко

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Ее раскрыл в беседе с РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

Собеседник агентства рассказал, что злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж. Затем они просят своих жертв перевести им деньги на карту и, получив оплату, блокируют номер и исчезают.

Материалы по теме:
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников. Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников.Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
17 июля 2022
На российских туристов охотятся мошенники. Как они действуют и что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?
На российских туристов охотятся мошенники. Как они действуют и что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?
31 августа 2024

Долмуш добавил, что подобные случаи в последние месяцы происходят все чаще, особенно в популярных туристических районах побережья Средиземного моря. По словам спикера, мошенники часто используют поддельные страницы с фотографиями салонов или сотрудников, чтобы завоевать доверие у женщин. В связи с этим он призвал туристок заказывать подобные услуги только в официальных отелях, лицензированных спа-центрах или проверенных туристических компаниях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян при бронировании вилл на индонезийском острове Бали. Сначала они арендуют жилье на один день, снимают в нем много красивого контента, а потом сдают сразу нескольким людям.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
