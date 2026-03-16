Россиянок предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции

Мошенники в Турции просят россиянок перевести деньги за массаж и исчезают

Россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Ее раскрыл в беседе с РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

Собеседник агентства рассказал, что злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж. Затем они просят своих жертв перевести им деньги на карту и, получив оплату, блокируют номер и исчезают.

Долмуш добавил, что подобные случаи в последние месяцы происходят все чаще, особенно в популярных туристических районах побережья Средиземного моря. По словам спикера, мошенники часто используют поддельные страницы с фотографиями салонов или сотрудников, чтобы завоевать доверие у женщин. В связи с этим он призвал туристок заказывать подобные услуги только в официальных отелях, лицензированных спа-центрах или проверенных туристических компаниях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян при бронировании вилл на индонезийском острове Бали. Сначала они арендуют жилье на один день, снимают в нем много красивого контента, а потом сдают сразу нескольким людям.

